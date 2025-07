Sono stato licenziato dalla mia scuola cattolica perché ho scritto un necrologio per mio marito Qualcuno lo ha segnalato | lo sfogo del docente Mark Richards

Il dolore di un necrologio scritto con sincerità può diventare un problema inaspettato, come ci racconta Mark Richards, un docente di musica con oltre vent'anni di esperienza. La sua storia, che attraversa il confine tra emozione personale e regole scolastiche, ci invita a riflettere sui limiti e le sfumature del rispetto e della libertà espressiva. Ma fino a che punto può un gesto così intimo essere frainteso?

Può un semplice e doloroso necrologio rappresentare un “problema”? A quanto pare sì e a raccontarlo è un professore di musica di 63 anni Mark Richards. Il docente ha lavorato alla St. Francis Xavier School, in Louisiana, per ben 22 anni. Richards ha racconta a People che un genitore quando ha trovato un necrologio del 2023, scritto sul suo defunto marito che menzionava il suo nome, lo ha segnalato alla scuola e all’arcidiocesi di New Orleans. Il risultato? Il licenziamento. In una lettera ai genitori, la St. Francis Xavier ha confermato la “partenza” dell’insegnante, ma ha dichiarato di “non poter rilasciare ulteriori dichiarazioni per motivi legali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it