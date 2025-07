Tim Summer Hits 2025 quarta puntata con Baby K Nek Ghali Raf

Preparati a vivere un’altra notte di pura musica e emozioni con la quarta puntata dei Tim Summer Hits 2025! Ospiti d’eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma. Condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti, questa serata promette momenti indimenticabili, interviste esclusive e sorprese dal backstage. Non perdere l’appuntamento: la musica che fa battere il cuore ti aspetta su Rai1!

Tutti gli ospiti della quarta puntata dei Tim Summer Hits, condotti da Andrea Delogu e da Carlo Conti su Rai1. Un'altra serata in compagnia della musica dei Tim Summer Hits, venerdì 4 luglio, su Rai1 alle 21.30, il quarto appuntamento della kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay. I Tim Summer Hits, insieme a grandi artisti del panorama italiano, ci hanno fatto entrare nel vivo dell'estate, regalandoci la colonna sonora che ci accompagnerà per i prossimi mesi.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

L'estate sta arrivando e il TIM Summer Hits 2025 ha già scaldato i motori. Scopriamo insieme la scaletta con tutti gli artisti ospiti della quarta puntata! #TimSummerHits2025 Vai su Facebook

