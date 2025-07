Docente di sostegno | come passare su materia dopo il vincolo quinquennale Chiarimenti

Se sei un docente di sostegno e desideri cimentarti in una nuova sfida sulla materia, sappi che dopo il superamento del vincolo quinquennale hai la possibilità di richiedere il passaggio. La procedura varia in base ai tuoi titoli e al grado di istruzione scelto, richiedendo una domanda di mobilità dedicata. Scopri come muoverti con successo e trasformare questa opportunità in una concreta realtà, perché ogni passo verso il tuo obiettivo merita attenzione e strategia.

Un docente di ruolo su sostegno, una volta superato il vincolo quinquennale, può richiedere il passaggio su materia (cattedra o posto curricolare). La procedura varia a seconda dei titoli posseduti e del grado di istruzione desiderato, richiedendo domande di mobilità specifiche. Il superamento del vincolo quinquennale Il primo requisito fondamentale per un docente di sostegno . Docente di sostegno: come passare su materia dopo il vincolo quinquennale Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: docente - sostegno - vincolo - quinquennale

Sostegno, il decreto che divide: domani udienza al TAR sulla conferma del docente. Continuità didattica o rischio clientelismo? Tutti i nodi di una riforma che fa discutere - Domani, 21 maggio, il Tar del Lazio discuterà il decreto ministeriale n. 32/2025, che apre alla conferma del docente di sostegno già in servizio.

Mobilità 2025, vincolo quinquennale docenti sostegno: NOVITÀ per il conteggio; Vincolo quinquennale per docenti titolari su posti di sostegno, ai fini del computo dei 5 anni vale anno in corso e anno di prova; Vincolo quinquennale su sostegno: l'anno di servizio ex art. 47 si considera solo se svolto su posto di sostegno [Nuovo CCNI e Chiarimenti].

Docente di sostegno che ha superato il vincolo quinquennale: quale domanda per spostarsi su materia? - Il docente di sostegno che non è nel vincolo quiquennale può partecipare alla mobilità su materiachiedendo movimentii diversi in base ai titoli posseduti. Lo riporta orizzontescuola.it

Vincolo quinquennale sul sostegno: quando si deve ripetere? - Orizzonte Scuola Notizie - Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno, se non è sottoposto ad altri vincoli temporali, può partecipare alla mobilità soltanto per posti sul sostegno. Da orizzontescuola.it