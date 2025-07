Grosseto 18enne denuncia | violentata da un gruppo di ragazzi su un pattino dopo una notte in spiaggia

Una tragica vicenda scuote Grosseto: un'18enne denuncia di essere stata violentata all'alba sulla spiaggia di Marina di Grosseto, dopo una notte trascorsa con un gruppo di ragazzi su un pattino. La polizia ha avviato le indagini, acquisendo il cellulare della vittima e ascoltando le testimonianze. Una storia che solleva gravi questioni di sicurezza e tutela, e che richiede la massima attenzione da parte delle autoritĂ e della comunitĂ . Continua a leggere.

Una 18enne ha denunciato di essere stata violentata all’alba sulla spiaggia libera di Marina di Grosseto, dopo una notte passata con un gruppo di ragazzi su un pattino. La polizia indaga, acquisito il cellulare della vittima e raccolte testimonianze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grosseto: violentata in spiaggia. La denuncia di una 18enne - Un episodio sconvolgente scuote la tranquillitĂ di Marina di Grosseto: una ragazza di appena 18 anni ha denunciato di essere stata violentata dopo una notte trascorsa tra alcool e fumo su un pattino in spiaggia.

