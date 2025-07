Borsa | l' Europa migliora dopo dati Usa Milano +0,1%

Le borse europee si risvegliano con ottimismo dopo i dati sorprendenti sul mercato del lavoro statunitense, che rafforzano le aspettative di stabilità economica. Milano, insieme a Londra e Madrid, registra lievi ma significativi progressi, mentre gli investitori attendono con interesse le trattative tra USA e Ue sui dazi. Con i future di Wall Street in rialzo, l'attenzione si concentra anche sui rendimenti dei titoli di Stato, segnali chiave per il panorama finanziario.

Le Borse europee migliorano dopo i dati Usa sul mercato del lavoro, migliori delle attese. Sotto i riflettori anche le trattative tra gli Stati Uniti e l'Ue sul fronte dei dazi. Verso un avvio positivo per Wall Street dove i future sono in rialzo. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,1%. In rialzo Londra (+0,4%), Madrid (+0,2%) e Milano (+0,1%). Poco mossa Francoforte (+0,03%), debole Parigi (-0,1%). I rendimenti dei titoli di Stato sono in flessione. Lo spread tra Btp e Bund scende a 85 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,48% e quello tedesco al 2,63%. In ripresa il dollaro. L'euro si attesta a 1,1742 sul biglietto verde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net