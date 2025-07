Passante di Bologna | il video di Lepore e Clancy

Nel cuore di Bologna, il video di Lepore e Clancy mette in luce le sfide e le prospettive per la città. Il sindaco sottolinea l’importanza di mettere in sicurezza la tangenziale, migliorandone traffico e sicurezza, mentre la vicesindaca insiste sulla priorità delle opere green. Un dialogo aperto che riflette l’impegno di Bologna verso un futuro più sostenibile e sicuro. La strada verso il progresso passa anche da queste scelte strategiche.

Il sindaco: "Bisogna mettere in sicurezza la tangenziale e migliorarla dal punto di vista del traffico e della sicurezza". La vicesindaca: "Continuiamo ad esigere tutte le opere green" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna: il video di Lepore e Clancy

In questa notizia si parla di: passante - bologna - lepore - clancy

Passante di Bologna, Bignami chiude: “Non serve, è tutto da rivedere” - Il Passante di Bologna, un progetto atteso e discusso, si trova ora al centro di un acceso dibattito sulla mobilità della regione.

NELLA CRISI CLIMATICA: SI MUORE DI CALDO NEI CANTIERI, SI DECIDE IL PASSANTE, SI SPOSTANO CENTO ALBERELLI. Se una persona non fosse già morta in un cantiere per il caldo, sarebbe comico: ci sono i giorni più caldi di sempre e il Comune ( Vai su Facebook

Passante di Bologna: il video di Lepore e Clancy; Passante di Bologna, il sindaco: “Allargare solo la tangenziale? L’obiettivo è migliorare l’opera”; Polemica sulla bandiera d'Israele fuori Palazzo d'Accursio, Clancy: Non sono sionista.

Passante di Bologna, il sindaco: “Allargare solo la tangenziale? L’obiettivo è migliorare l’opera” - Serve un compromesso con il governo: prendiamo ispirazione dai nostri sindaci comunisti del passato che trovavano intese con la Dc per portare av ... Lo riporta msn.com

Passante di Bologna, si va verso una modifica tecnica al progetto - Scartate ipotesi alternative, potrebbe essere allargata la sola Tangenziale o un mix di interventi ... Da rainews.it