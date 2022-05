Cisti sebacee nell’occhio | protuberanze bianche sulla palpebra | causa e rimedi

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 1 maggio 2022) Lesono delleche appaiono sul bordo dellasuperiore o inferiore adi un accumulo di grasso nelle ghiandole. Sono un problema più comune di quanto si possa pensare anche se alcune persone sono più inclini e predisposte di altre a soffrirne, visto che la genetica gioca un ruolo importante nella loro comparsa. Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle aziende oftalmologiche più importanti d’Europa, questetendono a comparire nelle persone tra i 30 e i 50 anni e in quelle che hanno la pelle seborroica o rosacea o in chi ha il diabete; inoltre, chi ha avuto un orzaiolo in passato ha maggiori probabilità che si presentino.Non esiste uno prodigioso ...