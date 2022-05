Mascherine, dal primo maggio meno restrizioni: ma non saranno eliminate del tutto (Di giovedì 28 aprile 2022) Il conto alla rovescia verso l'1 maggio è partito ed è sempre più imminente la decisione che riguarda le Mascherine al chiuso. La novità - come riporta il sito web ilgiorno.it - è che non verrà emanato un nuovo decreto, ma sarà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza e un'ordinanza 'ponte' del Ministro ... Leggi su salernonotizie (Di giovedì 28 aprile 2022) Il conto alla rovescia verso l'1è partito ed è sempre più imminente la decisione che riguarda leal chiuso. La novità - come riporta il sito web ilgiorno.it - è che non verrà emanato un nuovo decreto, ma sarà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza e un'ordinanza 'ponte' del Ministro ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - GuidoDeMartini : ?? SPERANZA COLPISCE ANCORA: MASCHERINE FINO AL 15-6 ?? Nonostante il voto contrario della Lega, approvato un emendam… - GuidoDeMartini : ???? SPERANZA NON VUOLE MOLLARE L’OSSO ?? ?? Vorrebbe proseguire con l’uso delle mascherine al chiuso non si sa per anc… - corradopani2 : RT @strange_days_82: Finalmente la magistratura si è svegliata, come ho detto sempre escludere dal lavoro chi non è vaccinato è una cosa ab… - marchesaangeli : RT @strange_days_82: Finalmente la magistratura si è svegliata, come ho detto sempre escludere dal lavoro chi non è vaccinato è una cosa ab… -