Walter Veltroni da Massimo Giletti? Un legittimo sospetto sul libro e l' orrore di Bucha

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 aprile 2022) D'accordo che, quando scrivi un, cerchi di promuoverlo. D'accordo che, per promuoverlo, cerchi quelli che ti fanno la marchetta. Tutto ordinario, niente di male. Ma se lo fai sulla notizia dell'ultimo eccidio in Ucraina e sulle immagini delle fosse comuni da cui fioriscono le teste e le membra dei trucidati, allora no: allora significa, alternativamente, che usi quello scempio come volano per piazzare qualche copia in più oppure, e non si sa cosa sia peggio, che hai un senso di te stesso così ridicolmente inadeguato da ritenere che la tua comparsata, con la novità editoriale che la giustifica, sia il congruo sigillo sull'universale di quelle immagini. È quel che candidamente ha fatto l'altra sera, il quale magari non ha richiesto ma sicuramente ha accettato di presentare, a ...