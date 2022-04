Ucraina, ancora orrorre: sindaca legata e uccisa con marito e figlio a Motyzhyn (Di martedì 5 aprile 2022) Kiev – Il sindaco del villaggio di Motyzhyn, Olga Sukhenko, è stata “purtroppo uccisa dai russi durante la prigionia”. Lo ha confermato il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk. I corpi del sindaco, di suo marito Igor e di suo figlio Alexander sono stati trovati con le mani legate in una fossa poco profonda. I tre erano stati rapiti dai russi il 23 marzo scorso. “Questo è un crimine di guerra”, ha detto Vereshchuk in un discorso sull’omicidio di Sukhenko. “I colpevoli saranno inevitabilmente puniti secondo il diritto umanitario internazionale”. Tetiana Semenova, capo del consiglio regionale di Kiev, ha detto ai media ucraini che la 50enne, il marito di 55 anni, e loro figlio 25enne erano stati catturati dalle truppe russe dopo che un collaboratore locale di Mosca aveva rivelato ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 aprile 2022) Kiev – Il sindaco del villaggio di, Olga Sukhenko, è stata “purtroppodai russi durante la prigionia”. Lo ha confermato il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk. I corpi del sindaco, di suoIgor e di suoAlexander sono stati trovati con le mani legate in una fossa poco profonda. I tre erano stati rapiti dai russi il 23 marzo scorso. “Questo è un crimine di guerra”, ha detto Vereshchuk in un discorso sull’omicidio di Sukhenko. “I colpevoli saranno inevitabilmente puniti secondo il diritto umanitario internazionale”. Tetiana Semenova, capo del consiglio regionale di Kiev, ha detto ai media ucraini che la 50enne, ildi 55 anni, e loro25enne erano stati catturati dalle truppe russe dopo che un collaboratore locale di Mosca aveva rivelato ...

