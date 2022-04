Spread Btp - Bund: in rialzo sopra 162 punti (Di martedì 5 aprile 2022) I titoli di Stato proseguono la seduta in tensione, in vista delle future mosse delle banche centrali e guardando ai possibili impatti di nuove sanzioni alla Russia. In netto rialzo il rendimento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 aprile 2022) I titoli di Stato proseguono la seduta in tensione, in vista delle future mosse delle banche centrali e guardando ai possibili impatti di nuove sanzioni alla Russia. In nettoil rendimento del ...

Spread Btp - Bund: in rialzo sopra 162 punti Continua a risalire il differenziale tra Btp e Bund e nel primo pomeriggio fa segnare 162,3 punti, rispetto ai 154 dell'apertura e ai 156,5 punti della chiusura del giorno precedente. 5 aprile 2022 In salita lo spread, che arriva a quota +161 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,18%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sul PMI composito in ... Borse Ue in lieve calo in attesa delle nuove sanzioni. In rialzo i rendimenti In rosso anche i future di Wall Street, mentre il rendimento del Treasury Usa 10 anni si porta al 2,44% e lo spread Btp/Bund a 161 punti base. In calo il gas, mentre continua a salire il Brent.