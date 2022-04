La madre ucraina che scrive nome | cognome e data di nascita sulla schiena di sua figlia | «Le servirà se io muoio»

(Di martedì 5 aprile 2022)di, e poi i numeri di telefono da chiamare: dati scritti a pennadi una bambinada sua, nel tentativo di assicurarle la salvezza nel caso in cui lei venga uccisa nel corso della guerra in atto con la Russia. È la storia raccontata su Twitter da un utente ucraino, che al testo allega la foto di una piccola di spalle con le scrittepelle, tra cui figura il suo: Vera. La foto proviene dall’account Instagram delladella piccola, Sasha Makoviy, che in un lungo post risalente a tre giorni fa ha scritto: «Ho titubato per cinque minuti prima di decidermi a pubblicare questa foto. Fa male scorrere le immagini della galleria: avevamo una vita così meravigliosa. Ho ...

... negli scorsi giorni sono arrivati prima una donna con due bambine fuggite dall'per mezzo di un passaggio, poi una giovanedi 21 anni con il figlio di 3, il fratellino di 10 e la ...Questo l'ha resa unasevera "Severa no, ma consapevole e autorevole. Il che costa fatica, lo ...protocollo con l'associazione Soleterre che da vent'anni si occupa di bimbi oncologici in. ... Ucraina: 'Bambini con nome scritto addosso in caso madre muoia' 42Guerra in Ucraina, madre scrive dati personali sul corpo della figlia 10:42VIDEO | In Sicilia 170 mila i pazienti con psoriasi: sintomi, malattie correlate e nuove possibilità di cura 10:42Palermo, ...Con queste parole la giornalista ucraina Anastasia Lapatina denuncia un'altra tragica ... e qualcuno l'avrebbe accolta come sopravvissuta". Ma Sasha non è l'unica madre ad aver avuto questa idea. Del ...