Ucraina | Papa | grazie polacchi | aperto confini e cuori

Il Papa, nell'udienza generale, ha ringraziato i polacchi: "Voi, per primi, avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano ..."

