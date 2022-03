Ucraina, Abramovich ha messo in vendita il Chelsea: 'Scelta difficilissima' (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'Vorrei affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla mia proprietà del Chelsea FC . Come ho affermato prima, ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'Vorrei affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla mia proprietà delFC . Come ho affermato prima, ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del ...

Advertising

sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime d… - Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - SkySport : ULTIM'ORA CHELSEA ABRAMOVICH METTE IN VENDITA IL CLUB Incassi netti cessione andranno a vittime guerra Ucraina… - MonikaNikyta : RT @sportface2016: +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime della… - GigioFigio : RT @perchetendenza: 'Chelsea': Perché il magnate russo Roman Abramovich ha annunciato ufficialmente che venderà la squadra londinese, di cu… -