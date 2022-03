Truffe agli anziani | finti carabinieri in casa | rapinata 82enne I dettagli

Advertising

ellie_sp : RT @abollis: #Ucraina - La corsa agli aiuti umanitari e alla raccolta fondi è piena di insidie - I consigli della @crocerossa e delle altre… - abollis : #Ucraina - La corsa agli aiuti umanitari e alla raccolta fondi è piena di insidie - I consigli della @crocerossa e… - NinoCascione1 : @flyingb @Ubiklandia C'è un canale televisivo che sulle truffe agli anziani ci ha costruito un palinsesto di succes… - YourAnonNewsIT : Si prega di essere consapevoli che ci sono persone che taggano i nostri post con indirizzi bitcoin a cui inviare de… - notiziedabruzzo : Spaccio di droga e truffe agli anziani, tre arresti dei carabinieri a #Lanciano -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe agli

Spazio50

Nel corso dell'incontro è stato approfondito anche il fenomeno dellelegate al settore ...il nostro impegno per la sostenibilità e ci permetterà di garantire maggiore sicurezza alle donne e...Leggi anche > Torino,anziani: finti carabinieri rapinano una 82enne in casa Urgono, sempre più velocemente, politiche nette in linea con i nuovi valori limite Oms che chiedono riduzioni ...Nel 2021 i reati nell'area metropolitana di Torino sono in aumento del 15%, con un picco del 30% nel capoluogo. Il dato è emerso nel corso della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurez ...Entrambe le presunte truffe alle assicurazioni sarebbero state messe a punto ... la vittima compiacente a svelare tutti i retroscena del primo incidente, spiegando agli inquirenti di aver partecipato ...