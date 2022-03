Tensostruttura dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia | la Asl chiarisce

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– La Asl di Latina, in merito alle criticità sollevate dal sindacato Fials, relativamente allalimitrofa ai locali del Pronto Soccorso” di, intende precisare che, la struttura, realizzata per garantire un percorso riservato ai pazienti Covid, più confortevole ed umanizzato, non ospita letti di degenza ma è destinata ad accogliere pazienti positivi o fortemente sospetti per il prosieguo dell’iter diagnostico in percorsi predefiniti, così da consentire una più efficace separazione e presa in carico dei pazienti Covid. Viene altresì assicurata l’accoglienza e il trattamento dialitico in pazienti nefropatici Covid positivi. Si rende necessario precisare che, nella, che è e rimarrà aperta per ...