Spoiler puntata 2 marzo di Uomini e Donne: Maria insegue Pinuccia, Ida e Alessandro litigano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso della puntata di mercoledì 2 marzo di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione andata in onda martedì. In tale occasione abbiamo assistito ad un aspro diverbio tra Tina e Pinuccia, ebbene, nella messa in onda di oggi ne accadranno delle belle. La dama del parterre degli over, infatti, rimarrà così male L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso delladi mercoledì 2diassisteremo al prosieguo della registrazione andata in onda martedì. In tale occasione abbiamo assistito ad un aspro diverbio tra Tina e, ebbene, nella messa in onda di oggi ne accadranno delle belle. La dama del parterre degli over, infatti, rimarrà così male L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

SoniaTrick : RT @ivatvrn: SPOILER #Euphoria . . . . . . . . . . . . . . . la scena più alta della puntata per me - acosmogon : Rags scusate per lo spoiler di euphoria, io avendo sempre la tl piena di spoilers do per scontato che anche il rest… - emminasgravata : RT @ivatvrn: SPOILER #Euphoria . . . . . . . . . . . . . . . la scena più alta della puntata per me - infoitcultura : Lea un nuovo giorno ultima puntata: Anna Valle lancia uno spoiler sul finale - were_case_lost : RT @PensoAnche: SPOILER _ _ _ La puntata si è aperta con la consapevolezza di quanto Tommy volesse farla finita, ma dopo la morte di Polly… -