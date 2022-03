“Seven” | stasera su Iris il delirio dei peccati capitali di Kevin Spacey

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Va in onda questa sera in prima serata suuno dei thriller più avvincenti degli ultimi tempi,di David Fincher, che già annunciava quella predilezione per il genere crime che tanto ci ha fatto innamorare di Mindhunter. Nel cast troviamo Brad Pitt e Morgan Freeman, che interpretano due poliziotti sulle tracce di un killer che uccide in base ai sette. Ogni omicidio è infatti ispirato a uno di questi e colpisce la vittima proprio nel punto più debole, ossia nel peccato di cui si macchia. L’indagine assumerà ben presto toni e contorni deliranti, in linea con la follia omicida del killer, magistralmente interpretato da unche, nonostante il poco screentime, riesce comunque a incutere timore grazie alla sua performance. Nel cast di ...

, il film in ondain tv alle 21 su Iris : film thriller del 1995 di David Fincher, con Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Richard Roundtree, Andrew Kevin Walker, ...Ecco, quindi, 5 buoni motivi per guardare. Perché guardare? Per Brad Pitt, naturalmente No, non è perché Brad Pitt è particolarmente sexy in questo film che bisogna vedere. ...Va in onda questa sera in prima serata su Iris uno dei thriller più avvincenti degli ultimi tempi, Seven di David Fincher, che già annunciava quella predilezione per il genere crime che tanto ci ha ...