Sequestrati 4 | 2 chili di cocaina a Palermo VIDEO

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno sequestrato 4,2 Kg di, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di via Emiro Giafar in direzione. In particolare, nella mattinata di lunedì scorso 21 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria disottoponeva a controllo un’autovettura ed all’identificazione del soggetto a bordo, il quale, nel corso delle operazioni, si mostrava da subito particolarmente agitato e insofferente. Pertanto, i militari operanti effettuavano una più approfondita attività di ispezione del mezzo, rinvenendo, grazie al fiuto del cane antidroga F-MIA ...

