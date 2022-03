Sequestrata e stuprata dal branco Si libera e fa arrestare gli aguzzini

Advertising

Raffaele Cantone, 58 anni, al vertice della procura di Perugia Trascinata in un incubo da persone di cui si fidava. A 18 anni portata con una scusa dalla Toscana alla periferia di Perugia. Costretta a ...Costretta a prostituirsi per ripagare il debito con cui era giunta in Italia attraverso la promessa di lavorare in un bar, quindiin un appartamento a Bari,, messa incinta e cacciata senza poter tenere con sè i documenti e il figlio nato dalla violenza subita: la Squadra Mobile di Reggio Calabria ha ...Finché non è riuscita a scappare e a chiamare la polizia che l’ha soccorsa in strada poco distante dall’appartamento in cui è avvenuto lo stupro. La ragazza era ... a vario titolo e in concorso tra ...PROVINCIA DI AREZZO: La vittima è stata ritrovata accasciata per strada. Un conoscente si è offerto di accompagnarla a Firenze e poi è iniziato l'incubo. Tre fermati ...