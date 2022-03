Putin ha fatto arrabbiare anche il suo “amico” Depardieu: “Ferma questa guerra” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per anni lo ha esaltato per la sua visione politica e per la guida “democratica” della Russia. Un’ammirazione oltre confine (e non solo per avergli concesso il passaporto e la cittadinanza russa per fuggire all’aumento delle tasse per i ricchi in Francia nel 2013. Insomma, un’amicizia che lo ha portato anche a paragoni azzardati, come quello fatto con Giovanni Paolo II. Ma l’invasione e la guerra all’Ucraina ha fatto traboccare quel vaso che risponde al nome di Gerard Depardieu. Gerard Depardieu scarica l’amico Putin dopo la guerra in Ucraina Intervistato da AFP, l’attore francese non usa mezzi termini per chiedere al suo “amico” di smetterla di mostrare i muscoli (provocando morte e distruzione) all’Ucraina e al Mondo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per anni lo ha esaltato per la sua visione politica e per la guida “democratica” della Russia. Un’ammirazione oltre confine (e non solo per avergli concesso il passaporto e la cittadinanza russa per fuggire all’aumento delle tasse per i ricchi in Francia nel 2013. Insomma, un’amicizia che lo ha portatoa paragoni azzardati, come quellocon Giovanni Paolo II. Ma l’invasione e laall’Ucraina hatraboccare quel vaso che risponde al nome di Gerard. Gerardscarica l’dopo lain Ucraina Intervistato da AFP, l’attore francese non usa mezzi termini per chiedere al suo “” di smetterla di mostrare i muscoli (provocando morte e distruzione) all’Ucraina e al Mondo ...

