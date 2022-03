Monterrey: Errani e Bronzetti eliminate all’esordio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara, promossa dalle qualificazioni, si fa rimontare dalla ceca Bouzkova, finalista a Guadalajara: Lucia, ripescata in tabellone come “lucky loser”, sconfitta in due set alla cinese Zheng Leggi su federtennis (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara, promossa dalle qualificazioni, si fa rimontare dalla ceca Bouzkova, finalista a Guadalajara: Lucia, ripescata in tabellone come “lucky loser”, sconfitta in due set alla cinese Zheng

Advertising

TennisWorldit : Wta Monterrey - Ucraina batte Russia: Svitolina al 2° turno. Out Errani e Bronzetti - WeAreTennisITA : A Monterrey fuori Errani e Bronzetti ?? In Messico, Lucia Bronzetti cede nettamente a Zheng per 6-2 6-3, era stata r… - oktennis : Un clima surreale ha ammantato il match di Elina Svitolina ???? a Monterrey, proprio contro una giocatrice russa, Pot… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Paolini ?? a Lione ?? Jasmine accede al 2° turno del torneo francese battendo Irina Bara per 4-6 7-5 6-3. Oggi l'esordio… - zazoomblog : WTA Monterrey 2022 Sara Errani saluta il Messico: Bouzkova la batte in tre set - #Monterrey #Errani #saluta… -