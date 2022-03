LIVE – Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lascritta del, il primo grande appuntamento italiano con la stagione delsu strada. A pochi giorni dalla Strade Bianche e a meno di venti giorni dalla Milano-Sanremo, diversi big si misurano in Liguria su un percorso che promette scintille e spettacolo. Da Nibali a Ulissi passando per il campione uscente Mollema, Moscon e tanti altri, non mancano i nomi di grido pronti a battagliare sul traguardo di. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con gliinfin dal primo chilometro per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 11:00 COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING PERCORSO E FAVORITI AGGIORNA LA...