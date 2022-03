Incidente sul lavoro | operaio colpito alla testa da un grosso ramo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un mezzo dell Elisoccorso (archivio) Per approfondire : Articolo : Ancora unsulprecipita dal tetto: è grave Articolo :di 58 anni muore travolto da un carrello ...

Advertising

VMiddonti : @PietroSalvatori Carl-Johan Edström. Sono stati due SU 27 russi e due SU 24 russi, che hanno violato lo spazio aer… - Maurizi26944310 : RT @axelvassallo: #Masterpieces “La finestra sul cortile” A causa di un incidente di lavoro per una frattura ad una gamba L.B.”Jeff”Jeffrie… - infoitinterno : Incidente sul lavoro, cade da una scala mentre pota un albero: morto un uomo - Tobos84 : Ennesimo incidente stradale su quella trappola infernale della A14 che attraversa Bologna. Un disagio continuo ma:… - LetiziaFirenze : Incidente sul lavoro: gravissimo un 54enne - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

Il papà è un boss della mafia foggiana 'Ennesimo ed inaccettabilelavoro' commentano Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio. 'Ci ...luogo dell'è presente la polizia di Stato che sta effettuando rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto.Tragedia sul lavoro ai Castelli Romani. Un 56enne di Genzano è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 7 metri mentre stava eseguendo dei lavori di potatura di alberi ...Dramma a Firenze dove un ragazzo di 14 anni è precipitato da una finestra della sua classe in una scuola media paritaria in Viale Matteotti, nel capoluogo toscano: il giovane ...