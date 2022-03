Grazzanise | screening nel parco del Casello Idraulico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Il 15 marzo 2022 neldelalla via Cesare Battisti, in, ci sarà una giornata dedicata alla prevenzione oncologica. Dalle 9.00 alle 18.00, a bordo di un poliambulatorio mobile attrezzato, sarà possibile eseguire Pap Test/HPV Test, dai 25 ai 64 anni; prenotazione mammografia, da 50 a 59 anni; visita senologica, a partire dai 25 anni; distribuzione e raccolta kit Colon Retto, dai 50 ai 70 anni;del Melanoma, previsto dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Gli utenti possono richiedere gratuitamente gliche verranno effettuati a bordo; non è necessaria la prenotazione ma serve la tessera sanitaria. Per gli stranieri è sufficiente il passaporto o il codice STP. Una possibilità ...