Felix Afena-Gyan fa infuriare Mourinho: l’attaccante in discoteca, arriva il provvedimento della Roma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Felix Afena-Gyan è una bella sorpresa della Roma di Mourinho, l’attaccante si è messo in mostra in prima squadra con prestazioni incoraggianti in vista del futuro. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva, in grado di diventare un punto di riferimento per i giallorossi. Il suo comportamento è stato sempre impeccabile, adesso si è registrato uno scivolone. Afena è andato in discoteca con alcuni amici nonostante l’appello della società di evitare qualsiasi evento. l’attaccante si è recato in una famosa discoteca del quartiere Eur ed è rientrato a casa molto tardi. Il più deluso è stato Mourinho che, negli ultimi mesi, aveva coccolato il calciatore. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022)è una bella sorpresadisi è messo in mostra in prima squadra con prestazioni incoraggianti in vista del futuro. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva, in grado di diventare un punto di riferimento per i giallorossi. Il suo comportamento è stato sempre impeccabile, adesso si è registrato uno scivolone.è andato incon alcuni amici nonostante l’appellosocietà di evitare qualsiasi evento.si è recato in una famosadel quartiere Eur ed è rientrato a casa molto tardi. Il più deluso è statoche, negli ultimi mesi, aveva coccolato il calciatore. ...

Advertising

CalcioWeb : #Roma, scoppia il caso #AfenaGyan: l'attaccante in discoteca, #Mourinho prende provvedimenti - Sport_Fair : La #Roma deve fare i conti con il caso #AfenaGyan: l'attaccante fotografato in discoteca, #Mourinho non la prende b… - LeBombeDiVlad : ?? Felix #AfenaGyan torna ad allenarsi con la Primavera della #Roma ?? Ecco il motivo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Roma, Mourinho sospende Felix Afena-Gyan dalla prima squadra - BBilanShit : RT @CalcioPillole: #Roma, durissimo #Mourinho: sospeso Felix #AfenaGyan dalla prima squadra. È stato beccato in discoteca mentre era indisp… -