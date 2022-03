Elisabetta Canalis non va più in onda con Vite da copertina: chiusura anticipata per il programma di Tv8 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Delusione professionale per Elisabetta Canalis che, alla sua prima esperienza da conduttrice in solitaria, ha vissuto un vero e proprio flop. Vite da copertina, il programma che conduceva su Tv8, è stato chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti: l’ultima puntata risale a venerdì 18 febbraio e, da quel giorno, il rotocalco non è mai più andato in onda anche se sul suo futuro non sarebbero ancora state prese decisioni. chiusura anticipata per Vite da copertina: flop per Elisabetta Canalis Alla fine Vite da copertina ha dovuto fare i conti, salatissimi in questo caso, con il basso riscontro di pubblico e gli ascolti insoddisfacenti registrati durante ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Delusione professionale perche, alla sua prima esperienza da conduttrice in solitaria, ha vissuto un vero e proprio flop.da, ilche conduceva su Tv8, è stato chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti: l’ultima puntata risale a venerdì 18 febbraio e, da quel giorno, il rotocalco non è mai più andato inanche se sul suo futuro non sarebbero ancora state prese decisioni.perda: flop perAlla finedaha dovuto fare i conti, salatissimi in questo caso, con il basso riscontro di pubblico e gli ascolti insoddisfacenti registrati durante ...

Advertising

infoitcultura : Elisabetta Canalis fatta fuori: batosta inaspettata per lei, è ufficiale - PasqualeMarro : #ElisabettaCanalis: cala il sipario su Vite da copertina - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi collezione primavera-estate ?????????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi collezione primavera-estate ?????????????? - infoitcultura : Vite da copertina chiude in anticipo, Elisabetta Canalis non va più in onda su Tv8 -