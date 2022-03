Elden Ring non ha più segreti: ecco la mappa completa con armi, oggetti, segreti, boss, NPC e tanto altro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Siete alla ricerca di qualsiasi elemento presente nell’enorme mondo di gioco di Elden Ring? Non vi preoccupate: è disponibile, da oggi, una mappa che mostra nel dettaglio praticamente ogni cosa presente sulla mappa. Con buona pace dei puristi della scoperta e, perché no, del “genere Souls”, che predilige la ricerca cieca. Elden Ring: svelati tutti i segreti in questa mappa – 02032022 www.computermagazine.it Una notizia che farà felici molti, ma che sicuramente scontenterà anche tantissimi altri. È disponibile, grazie all’utente Fextralife – noto sito di guide sui videogiochi – una mappa dell’enorme mondo di gioco di Elden Ring. Ma non si tratta di una mappa qualunque, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Siete alla ricerca di qualsiasi elemento presente nell’enorme mondo di gioco di? Non vi preoccupate: è disponibile, da oggi, unache mostra nel dettaglio praticamente ogni cosa presente sulla. Con buona pace dei puristi della scoperta e, perché no, del “genere Souls”, che predilige la ricerca cieca.: svelati tutti iin questa– 02032022 www.computermagazine.it Una notizia che farà felici molti, ma che sicuramente scontenterà anche tantissimi altri. È disponibile, grazie all’utente Fextralife – noto sito di guide sui videogiochi – unadell’enorme mondo di gioco di. Ma non si tratta di unaqualunque, ...

