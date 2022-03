Drag Race Italia 2: aperti i casting per la seconda stagione del talent show (Di mercoledì 2 marzo 2022) Drag Race Italia torna per una seconda stagione: Ballandi, che produce lo show, ha iniziato il casting, ecco come fare per partecipare. Discovery ha rinnovato Drag Race Italia 2: Ballandi, che produce lo show, ha iniziato il casting per selezionare le Drag Queen che parteciperanno alla seconda stagione del talent show, versione Italiana del format del programma statunitense RuPaul's Drag Race. Il successo della prima stagione di Drag Race Italia ha convinto Discovery a confermare il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022)torna per una: Ballandi, che produce lo, ha iniziato il, ecco come fare per partecipare. Discovery ha rinnovato2: Ballandi, che produce lo, ha iniziato ilper selezionare leQueen che parteciperanno alladel, versionena del format del programma statunitense RuPaul's. Il successo della primadiha convinto Discovery a confermare il ...

Advertising

PazziniValeria : RT @BITCHYFit: Nessun flop, Drag Race Italia tornerà con una seconda stagione - jadetitaIia : È possibile guardare la puntata di “Rupaul’s Drag Race VS The World” tramite questo link! ??:… - SergiPatrizia : RT @BITCHYFit: Nessun flop, Drag Race Italia tornerà con una seconda stagione - BITCHYFit : Nessun flop, Drag Race Italia tornerà con una seconda stagione - jadetitaIia : Nuove foto di Jade @LittleMix nel backstage di “RuPaul's Drag Race UK vs the World”! ?? -