Donne: Fedeli (Pd), 'al Senato ddl per sostegno imprenditoria femminile' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La promozione e il sostegno all'imprenditoria femminile è uno degli obiettivi e impegni inclusi nel Pnrr nell'ottica di una forte incentivazione del fondamentale contributo quantitativo e qualitativo delle Donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Ecco perché ritengo particolarmente importante il disegno di legge a prima firma D'Arienzo, che ho sottoscritto con convinzione, che prevede la delega al governo per apportare modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in materia al fine di ampliare la platea di imprese a prevalente partecipazione o condizione femminile che hanno accesso a bonus, sgravi e incentivi”. Così la senatrice Pd Valeria Fedeli. “Attraverso questo provvedimento si punta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La promozione e ilall'è uno degli obiettivi e impegni inclusi nel Pnrr nell'ottica di una forte incentivazione del fondamentale contributo quantitativo e qualitativo delleallo sviluppo economico e sociale del Paese. Ecco perché ritengo particolarmente importante il disegno di legge a prima firma D'Arienzo, che ho sottoscritto con convinzione, che prevede la delega al governo per apportare modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in materia al fine di ampliare la platea di imprese a prevalente partecipazione o condizioneche hanno accesso a bonus, sgravi e incentivi”. Così la senatrice Pd Valeria. “Attraverso questo provvedimento si punta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le ...

