Criscito ha firmato col Toronto: in Canada tra due settimane (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Il difensore è ormai virtualmente un ex Genoa Come riportato da Sportitalia poco fa è arrivata la firma di Mimmo Criscito con Toronto fino a dicembre 2023. Una scelta convinta che adesso ha portato all'ultimo passaggio formale. Tra un paio di settimane l'ormai ex Genoa si trasferirà in Canada (in leggero anticipo rispetto ai programmi) e si metterà a disposizione del nuovo club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

