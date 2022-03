Covid: Biden, 'virus non controlla più le nostre vite' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Washington, 2 mar. (Adnkronos) - "Il virus non controlla più le nostre vite". E' quanto ha detto Joe Biden nel discorso sullo stato dell'Unione affermando che la lotta al Covid non è conclusa ma è entrata in nuova fase. "Continueremo a combattere il virus come facciamo con altre malattie - ha aggiunto il presidente - e dal momento che il virus muta e si diffonde, dobbiamo stare in guardia". Pur non dichiarando la vittoria sul Covid, Biden ha rivolto quindi un messaggio di fiducia nella possibilità di ritornare alla normalità, smettendo anche di politicizzare la pandemia. "Usiamo questo momento per ricominciare - ha detto - basta considerare il Covid un argomento divisivo, guardiamolo per quello che è, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Washington, 2 mar. (Adnkronos) - "Ilnonpiù le". E' quanto ha detto Joenel discorso sullo stato dell'Unione affermando che la lotta alnon è conclusa ma è entrata in nuova fase. "Continueremo a combattere ilcome facciamo con altre malattie - ha aggiunto il presidente - e dal momento che ilmuta e si diffonde, dobbiamo stare in guardia". Pur non dichiarando la vittoria sulha rivolto quindi un messaggio di fiducia nella possibilità di ritornare alla normalità, smettendo anche di politicizzare la pandemia. "Usiamo questo momento per ricominciare - ha detto - basta considerare ilun argomento divisivo, guardiamolo per quello che è, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Biden Biden al Congresso: Putin un dittatore, ha fatto male i calcoli "Quindi smettetela di guardare al Covid come a una linea di demarcazione partigiana. Guardatelo per ... Quando Biden ha parlato della riforma dell'immigrazione, la repubblicana di estrema destra del ...

La guerra è economica ... contro la Russia o, come in maniera sconsiderata vuol fare Biden , contro tutti e due: è questa la ...di Angela Merkel è il premier italiano lo statista più importante d' Europa nell'era post - Covid . ...

Biden al Congresso: Putin un dittatore, ha fatto male i calcoli Roma, 2 mar. (askanews) - Vladimir Putin ha mal giudicato la reazione dell'Occidente alla sua invasione dell'Ucraina e 'pagherà un prezzo' per ...

