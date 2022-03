Coghe PV&F | «Sinistra apre a deriva eutanasica»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Eutanasia.(Pro Vita & Famiglia): «Grave bocciatura emendamenti centrodestra:» – «La bocciatura di tutti gli emendamenti del centrodestra svela la chiara volontà di Pd, renziani e 5 Stelle: abbandonare milioni di malati, anziani, soli e depressi alla», così Jacopo(nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia, sulla discussione alla Camera del Testo Unico Bazoli sul suicidio assistito. «Il testo Bazoli ha un impianto per noi inaccettabile – continua– ma gli emendamenti del centrodestra avrebbero almeno evitato le derive già viste in altre nazioni europee, dove la genericità dei requisiti legali porta oggi all’uccisione di depressi, minori e persino neonati. ...

