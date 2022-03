Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2022, risultati e classifica finale: vince Polanc davanti ad Ayuso e Covi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Jan Polanc, 29enne della UAE Team Emirates, con un colpo da finisseur nell’ultimo chilometro, vince la 59ª edizione del Trofeo Laigueglia. 4ª vittoria in carriera per il corridore sloveno che precede di 1? i due compagni di squadra Juan Ayuso e Alessandro Covi. Tripletta dunque per la squadra del DS Fabrizio Guidi che ha condotto la gara in maniera magistrale. A nulla è valso il lavoro enorme di Lorenzo Rota che ha chiuso in quarta posizione staccato di 8?. RIVIVI IL LIVE LA GARA – La corsa parte con la solita fuga. Sono in 5 a guidare la corsa fino ai -60 km dal traguardo: Lorenzo Roda, Riccardo Tosin, Jacopo Cortese, Gil Gelders e Francesco Carollo, che raggiungono un vantaggio massimo di 4’20”. Dopo la salita di Testico però, c’è un’azione di 22 corridori, tra cui tutto il Team ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Jan, 29enne della UAE Team Emirates, con un colpo da finisseur nell’ultimo chilometro,la 59ª edizione del. 4ª vittoria in carriera per il corridore sloveno che precede di 1? i due compagni di squadra Juane Alessandro. Tripletta dunque per la squadra del DS Fabrizio Guidi che ha condotto la gara in maniera magistrale. A nulla è valso il lavoro enorme di Lorenzo Rota che ha chiuso in quarta posizione staccato di 8?. RIVIVI IL LIVE LA GARA – La corsa parte con la solita fuga. Sono in 5 a guidare la corsa fino ai -60 km dal traguardo: Lorenzo Roda, Riccardo Tosin, Jacopo Cortese, Gil Gelders e Francesco Carollo, che raggiungono un vantaggio massimo di 4’20”. Dopo la salita di Testico però, c’è un’azione di 22 corridori, tra cui tutto il Team ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Trofeo Laigueglia, Jan Polanc firma l’apertura italiana - Gazzetta_it : Trofeo Laigueglia, Jan Polanc firma l’apertura italiana - SvSport1 : Trofeo Laigueglia: a Cima Paravenna in cinque in fuga, gruppo a oltre tre minuti (FOTO e VIDEO) - ParliamoDiNews : Trofeo Laigueglia: cinque corridori in fuga - - francescaball13 : RT @Luxgraph: Ciclismo, trofeo Laigueglia: Drone Hopper con maglia Ucraina -