Che affronto per la Regina, lo chef non l’ha passata liscia: cosa ha trovato Elisabetta nel piatto? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Regina ha trovato una lumaca morta nel suo cibo e per lo chef sono stati momenti molto brutti. Ecco come sono andate esattamente le cose: vi sveliamo un retroscena che è riemerso in questi giorni (se n’era già scritto in passato – ma la vicenda è sempre gustosa, letteralmente). La Regina a tavola, ormai qualche anno or sonoCome ricorda anche il Daily Star Online, la sovrana preferisce gustare pasti freschi, ricchi di frutta e verdura, piuttosto che piatti eccentrici. Tuttavia, proprio in una delle rare occasioni in cui si era lasciata convincere, ha trovato un ospite inaspettato nel suo piatto. Charles Oliver, un ex servitore della Regina, ha raccontato l’episodio nel suo libro intitolato Dinner at Buckingham Palace (Cena a Buckingham Palace, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lahauna lumaca morta nel suo cibo e per losono stati momenti molto brutti. Ecco come sono andate esattamente le cose: vi sveliamo un retroscena che è riemerso in questi giorni (se n’era già scritto in passato – ma la vicenda è sempre gustosa, letteralmente). Laa tavola, ormai qualche anno or sonoCome ricorda anche il Daily Star Online, la sovrana preferisce gustare pasti freschi, ricchi di frutta e verdura, piuttosto che piatti eccentrici. Tuttavia, proprio in una delle rare occasioni in cui si era lasciata convincere, haun ospite inaspettato nel suo. Charles Oliver, un ex servitore della, ha raccontato l’episodio nel suo libro intitolato Dinner at Buckingham Palace (Cena a Buckingham Palace, ...

