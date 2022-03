Calciomercato Juventus, bianconeri all’assalto della stella olandese (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato.com riporta che c’è un nuovo nome sul taccuino della Juventus in vista del mercato estivo. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in forza all’Ajax. Nonostante la giovane età l’olandese ha già attirato l’attenzione di alcuni top club europei, tra cui Bayern Monaco e Real Madrid. Gravenberch Ajax JuventusPer battere la concorrenza delle altre società la Vecchia Signora potrà contare sul solido rapporto presente con l’agente del giocatore, Mino Raiola. L’obiettivo è un’operazione in stile De Ligt, con l’Ajax che chiede 35 milioni di euro per il ragazzo. Una cifra tutto sommato non eccessiva, ma accessibile solo con alcuni esuberi. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022).com riporta che c’è un nuovo nome sul taccuinoin vista del mercato estivo. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in forza all’Ajax. Nonostante la giovane età l’ha già attirato l’attenzione di alcuni top club europei, tra cui Bayern Monaco e Real Madrid. Gravenberch AjaxPer battere la concorrenza delle altre società la Vecchia Signora potrà contare sul solido rapporto presente con l’agente del giocatore, Mino Raiola. L’obiettivo è un’operazione in stile De Ligt, con l’Ajax che chiede 35 milioni di euro per il ragazzo. Una cifra tutto sommato non eccessiva, ma accessibile solo con alcuni esuberi.

