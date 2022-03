Bella, una bimba che può decidere se essere mora o bionda a causa di una malattia. (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una bimba inglese è nata con i capelli di un colore e le ciglia di un altro. Un vantaggio per molti, perché potrà decidere la nuance più giusta per lei. Purtroppo, però, questa anomalia deriva da una malattia che deve essere tenuta sotto controllo dai medici. Bella, la bimba inglese con capelli e ciglia di colore diverso – curiosauro.itLa bimba dai due colori Avere capelli e ciglia di un colore diverso potrebbe non essere solo una moda, potrebbe trattarsi di un problema genetico. Ne sa qualcosa Bella, una bambina inglese di 11 anni, che fin dalla nascita presenta questo tratto genetico causato dalla poliosi. Questa malattia riguarda la diminuzione o l’assenza di melanina nei capelli, sulle ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unainglese è nata con i capelli di un colore e le ciglia di un altro. Un vantaggio per molti, perché potràla nuance più giusta per lei. Purtroppo, però, questa anomalia deriva da unache devetenuta sotto controllo dai medici., lainglese con capelli e ciglia di colore diverso – curiosauro.itLadai due colori Avere capelli e ciglia di un colore diverso potrebbe nonsolo una moda, potrebbe trattarsi di un problema genetico. Ne sa qualcosa, una bambina inglese di 11 anni, che fin dalla nascita presenta questo tratto geneticoto dalla poliosi. Questariguarda la diminuzione o l’assenza di melanina nei capelli, sulle ...

