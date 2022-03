Balotelli: «A una parte di italiani non piaccio, ma forse ora che hanno bisogno di me cambieranno idea» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Su The Athletic, l’ex difensore inglese di origini nigeriane Chinedum “Nedum” Onuoha intervista Mario Balotelli. A proposito di Messi e Ronaldo, dice: «Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità sia allo stesso loro livello. Al giorno d’oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti palloni d’oro? Cinque? Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se stiamo parlando solo di qualità, qualità del calcio, non ho nulla di cui essere geloso, ad essere onesto». Onuoha è stato compagno di squadra di Balotelli al City. Di quei tempi, Super Mario dice: «Penso che sia stato il mio più grande errore, lasciare la città. Anche nell’anno in cui sono partito, ho giocato molto bene a Milano per un anno e mezzo, ma dopo ho avuto qualche problema. E ora che sono più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Su The Athletic, l’ex difensore inglese di origini nigeriane Chinedum “Nedum” Onuoha intervista Mario. A proposito di Messi e Ronaldo, dice: «Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità sia allo stesso loro livello. Al giorno d’oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti palloni d’oro? Cinque? Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se stiamo parlando solo di qualità, qualità del calcio, non ho nulla di cui essere geloso, ad essere onesto». Onuoha è stato compagno di squadra dial City. Di quei tempi, Super Mario dice: «Penso che sia stato il mio più grande errore, lasciare la città. Anche nell’anno in cui sono partito, ho giocato molto bene a Milano per un anno e mezzo, ma dopo ho avuto qualche problema. E ora che sono più ...

Advertising

napolista : #Balotelli: «A una parte di italiani non piaccio, ma forse ora che hanno bisogno di me cambieranno idea» A The Ath… - paparino58 : @cmdotcom Invece di fare uno stage x vedere ragazzi di serie b e Balotelli, potevi lasciare aperta una finestra x preparare gli spareggi - sportal_it : Mario Balotelli, spunta una nuova ipotesi - mass_aita : Incredibile come i due talenti migliori degli ultimi anni nati nelle giovanili dell'inter abbiano tutti e due lo st… - Clauzinho3 : @Luca100celleASR E vabbè ma manco la media de 7 tacci sua?? Io lo presi proprio perchè mi ricordavo fosse uno con gr… -