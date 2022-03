Arrivano i primi profughi dall'Ucraina, ecco dove vengono accolti. Farmaci e cibo in viaggio verso il confine (Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - Partiti i primi carichi della solidarietà alla volta del confine polacco con l'Ucraina, mentre già oggi dovrebbero arrivare i primi profughi in fuga dalla guerra. Ne erano attesi ad esempio ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - Partiti icarichi della solidarietà alla volta delpolacco con l', mentre già oggi dovrebbero arrivare iin fugaa guerra. Ne erano attesi ad esempio ...

Advertising

ilpost : Dalle agenzie che hanno fotografi in Ucraina arrivano immagini che mostrano i primi danni dei bombardamenti, le per… - LUKA7FN : @CoachBoldri tanto se vadeal e rezon grindano arrivano primi in 3 game - infoitinterno : Ucraina, Sala: 'I primi bambini arrivano lunedì e martedì, pronti ad accoglierli' - PasRodique : RT @Giovanni7769: Arrivano in Veneto i primi bambini Ucraini scappati dalla guerra Zaia sarà contento....???????? - Gg24Rhino : RT @Giovanni7769: Arrivano in Veneto i primi bambini Ucraini scappati dalla guerra Zaia sarà contento....???????? -