Altro step verso l’uscita di iOS 15.4 con quinta beta dell’aggiornamento (Di mercoledì 2 marzo 2022) Arriva proprio in queste ore un Altro segnale particolarmente interessante, per tutti coloro che sono in attesa dell’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4. Già, perché dopo le indicazioni fornite nella giornata di ieri a proposito degli iPhone SE, oggi tocca concentrarsi sulla quinta beta del pacchetto software. Apple va avanti senza particolari problemi con lo sviluppo del nuovo upgrade, al punto che a detta di alcuni addetti ai lavori il quinto rilascio potrebbe essere l’ultimo prima della versione definitiva. Vediamo quali informazioni siano venute a galla fino a questo momento. Le novità prima dell’uscita di iOS 15.4 con quinta beta dell’aggiornamento Sostanzialmente, quali sono le novità segnalate in giornata prima ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Arriva proprio in queste ore unsegnale particolarmente interessante, per tutti coloro che sono in attesa deliOS 15.4. Già, perché dopo le indicazioni fornite nella giornata di ieri a proposito degli iPhone SE, oggi tocca concentrarsi sulladel pacchetto software. Apple va avanti senza particolari problemi con lo sviluppo del nuovo upgrade, al punto che a detta di alcuni addetti ai lavori il quinto rilascio potrebbe essere l’ultimo prima della versione definitiva. Vediamo quali informazioni siano venute a galla fino a questo momento. Le novità prima deldi iOS 15.4 conSostanzialmente, quali sono le novità segnalate in giornata prima ...

