Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 19:35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E VIA APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASAL BERNOCCHI E SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA PALMIRO TOGLIATTI E SULLA NOMENTANTA TRA TOR LUPARA E TANGENZIALE EST SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO INFINE SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE PRIMA PORTA, TRA LA TANGENZIALE E IL ...