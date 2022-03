Vaticano, il processo sui fondi della Segreteria di Stato va avanti: respinte le eccezioni della difesa. Becciu: “Finalmente potrò parlare” (Di martedì 1 marzo 2022) Il processo penale sugli investimenti finanziari della Segreteria di Stato si farà. Lo ha deciso il Tribunale Vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone che, nella nona udienza del procedimento destinata alla risposta sulle questioni preliminari, ha letto una lunga ordinanza con la quale ha respinto tutte le eccezioni presentate dalle difese dei dieci imputati. eccezioni che se fossero state accettate, in tutto o in parte, avrebbero minato la prosecuzione del procedimento, dato che molte di esse avevano come oggetto la nullità del processo per deposito parziale degli atti. Per il Tribunale Vaticano l’operato dei promotori di giustizia della Santa Sede è conforme alle regole vigenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Ilpenale sugli investimenti finanziaridisi farà. Lo ha deciso il Tribunalepresieduto da Giuseppe Pignatone che, nella nona udienza del procedimento destinata alla risposta sulle questioni preliminari, ha letto una lunga ordinanza con la quale ha respinto tutte lepresentate dalle difese dei dieci imputati.che se fossero state accettate, in tutto o in parte, avrebbero minato la prosecuzione del procedimento, dato che molte di esse avevano come oggetto la nullità delper deposito parziale degli atti. Per il Tribunalel’operato dei promotori di giustiziaSanta Sede è conforme alle regole vigenti ...

