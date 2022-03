Vaccino Novavax: “Dopo 6 mesi la protezione continua, con un’efficacia dell’82,7% e del 100% contro la malattia grave” (Di martedì 1 marzo 2022) Affermando che “Il profilo di sicurezza si è confermato rassicurante”, oggi con una specifica nota dedicata all’efficacia del suo Vaccino ‘proteinico’ contro il coronavirus, l’azienda farmaceutica americana che lo produce, la Novavax, ha reso noto che dalle analisi condotte è emersa “un’efficacia del Vaccino dell’82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche”. Vaccino Novavax: “Test condotti nel Regno Unito rivelano un un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi” Come è noto, proprio in questi giorni in tutta Italia il Vaccino in questione è a disposizione degli italiani, in special modo per quelli che, ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) Affermando che “Il profilo di sicurezza si è confermato rassicurante”, oggi con una specifica nota dedicata all’efficacia del suo‘proteinico’il coronavirus, l’azienda farmaceutica americana che lo produce, la, ha reso noto che dalle analisi condotte è emersa “del,5% nellatutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche”.: “Test condotti nel Regno Unito rivelano un un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6” Come è noto, proprio in questi giorni in tutta Italia ilin questione è a disposizione degli italiani, in special modo per quelli che, ...

