Usa, Estée Lauder licenzia un top manager per un post razzista su Instagram (Di martedì 1 marzo 2022) John Demsey, senior executive del colosso americano della cosmetica, lavorava per il gruppo da 31 anni Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 marzo 2022) John Demsey, senior executive del colosso americano della cosmetica, lavorava per il gruppo da 31 anni

Advertising

CatelliRossella : Usa: Estee Lauder licenzia top manager per post Instagram - Nord America - ANSA - fisco24_info : Usa, Estée Lauder licenzia un top manager per un post razzista su Instagram: John Demsey, senior executive del colo… - marikger : Usa, Estée Lauder licenzia un top manager per un post razzista su Instagram @sole24ore - laregione : Usava la ‘N-word’: Estee Lauder licenzia top manager -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Estée Usa: Estee Lauder licenzia top manager per post Instagram Il gigante della cosmetica Estee Lauder licenzia il suo top manager John Demsey per aver postato un meme su Instagram contenente un'offesa razzista e una battuta sul Covid. "I suoi post non riflettono ...

Gu Eileen e Zhu Yi. Le due facce della propaganda olimpica cinese ... Cctv, ha addirittura dichiarato sulla qualità dell'educazione negli Stati Uniti e nel Dragone: "Mia mamma mi ha detto che 10 giorni di studio a Pechino equivalgono a un anno negli Usa".

Crisi Ucraina, le sanzioni Usa e Ue: stop all'export, niente rapporti economici Corriere della Sera Il gigante della cosmetica Estee Lauder licenzia il suo top manager John Demsey per aver postato un meme su Instagram contenente un'offesa razzista e una battuta sul Covid. "I suoi post non riflettono ...... Cctv, ha addirittura dichiarato sulla qualità dell'educazione negli Stati Uniti e nel Dragone: "Mia mamma mi ha detto che 10 giorni di studio a Pechino equivalgono a un anno negli".