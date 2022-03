Un primo sguardo alla collezione Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

Leggi su gqitalia

(Di martedì 1 marzo 2022)Gapbypuò essere definita uno scambio creativo o un’opera di ingegneria di due collaboratori di lunga data come Kanye West e il designer di, Demna Gvasalia. In qualsiasi modo si decida di chiamare questa, i nuovi otto pezziGap sono disponibili sugap e Farfetch. Sembrano pezzi Gap riadattati per un universo distopico. La serie è in linea con gli unici due pezzi Gap che Kanye ha, finora, rilasciato: la Round Jacket, il piumino rigonfio e cerato, di enorme successo, e la felpa corta Perfect Hoodie. A prima vista non ci sono loghi, mentre funzionano bene le forme, i materiali e la silhouette che rendono ogni capo più riconoscibile di qualsiasi etichetta. Ci sono felpe con cappuccio e magliette, a strati sopra ...