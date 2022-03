Ultime Notizie Roma del 01-03-2022 ore 16:10 (Di martedì 1 marzo 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno cholesterin apertura di conflitto in Ucraina stiamo combattendo per i nostri diritti per le nostre vite combattiamo anche per essere membri uguali in Europa senza lui l’Ucraina Sarebbe solo così il presidente ucraino zielinski in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles provateci che siete al nostro fianco che non ti abbandoneremo strategiche Siete veramente europei continua ad elencare nessuno ci spezzerà siamo forti Siamo krajni dopo inizi le Notizie di oggi sulla piazza della Libertà di kharkiv d’ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno Piazza della Libertà concludi zielinski e l’Italia non intendo voltarsi dall’altra parte così il Presidente del Consiglio Mario Draghi parlando al Senato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno cholesterin apertura di conflitto in Ucraina stiamo combattendo per i nostri diritti per le nostre vite combattiamo anche per essere membri uguali in Europa senza lui l’Ucraina Sarebbe solo così il presidente ucraino zielinski in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles provateci che siete al nostro fianco che non ti abbandoneremo strategiche Siete veramente europei continua ad elencare nessuno ci spezzerà siamo forti Siamo krajni dopo inizi ledi oggi sulla piazza della Libertà di kharkiv d’ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno Piazza della Libertà concludi zielinski e l’Italia non intendo voltarsi dall’altra parte così il Presidente del Consiglio Mario Draghi parlando al Senato ...

