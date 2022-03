Ucraina, ok Camera a risoluzione unitaria maggioranza-Fdi (Di martedì 1 marzo 2022) L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza, e firmata anche da Fdi, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione alla situazione in Ucraina. La risoluzione è stata posta in votazione per parti separate, raccogliendo in molti capoversi l'unanimità nel voto. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 marzo 2022) L'Aula dellaha approvato lapresentata dalla, e firmata anche da Fdi, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione alla situazione in. Laè stata posta in votazione per parti separate, raccogliendo in molti capoversi l'unanimità nel voto.

Palazzo_Chigi : #Ucraina, la Replica del Presidente Draghi alla Camera Diretta - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Ringrazio la Camera per la consapevolezza del momento molto sofferto che stiamo attraversando e d… - meb : Oggi alla Camera per ribadire il sostegno al Governo. L’aggressione russa dell’#Ucraina va fermata con determinazio… - RosaBagnoli : RT @NFratoianni: Condannare senza appello aggressione russa a #Ucraina. Nella sbornia di atlantismo ciò che rischia di più di perir per pr… - mazzolenigiova1 : RT @gianluca826: Ucraina, dalla Camera ok alla risoluzione maggioranza-FdI VOTO 100% favorevoli. UNANIMITÀ = dittatura totale -