Ucraina | mozione unitaria | ' invasione russa ingiustificata e illegittima'

Roma, 1 mar (Adnkronos) - "L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e in particolare il rispetto della indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato". Lo si legge nel testo della mozione unitaria in Senato. "Non sono accettabili, sotto ogni forma, "sovranità limitate", sfere di influenza e protettorati che ledano la sovranità, l'integrità territoriale, l'indipendenza, la sicurezza, le alleanze di ogni Stato", prosegue la mozione parlando tra l'altro di "una invasione ingiustificata e illegittima".

