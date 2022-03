Ucraina: Draghi, 'ieri invitato da Macron, tentata connessione ma non è stato possibile' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Sulla mancata presenza alla cena all'Eliseo nella serata di ieri, "vorrei replicare che ieri non c'è stato nessun vertice internazionale, ma un invito a cena per la tavola rotonda con gli industriali europei che si tiene ogni anno in Germania o in Francia. Sono stato invitato dal Presidente Macron, molto gentilmente perché non era tenuto a farlo, ho detto che non avrei potuto esserci in presenza. Abbiamo dunque tentato in ogni modo un collegamento per audio o in video ma non ci siamo riusciti, non è stato possibile, tutto qua". Lo chiarisce il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Sulla mancata presenza alla cena all'Eliseo nella serata di, "vorrei replicare chenon c'ènessun vertice internazionale, ma un invito a cena per la tavola rotonda con gli industriali europei che si tiene ogni anno in Germania o in Francia. Sonodal Presidente, molto gentilmente perché non era tenuto a farlo, ho detto che non avrei potuto esserci in presenza. Abbiamo dunque tentato in ogni modo un collegamento per audio o in video ma non ci siamo riusciti, non è, tutto qua". Lo chiarisce il premier Mario, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente sul conflitto in

