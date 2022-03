Ucraina, diretta. L'esercito russo: «Via dalle case i cittadini di Kiev che abitano vicino ai ripetitori» (Di martedì 1 marzo 2022) Ucraina sotto pesante attacco russo. Le truppe di Mosca si avvicinano alla capitale Kiev con un convoglio di blindati lungo oltre 60 km e stanno continuando a bombardare le... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 marzo 2022)sotto pesante attacco. Le truppe di Mosca si avvicinano alla capitalecon un convoglio di blindati lungo oltre 60 km e stanno continuando a bombardare le...

Advertising

Europarl_IT : ?? LIVE ?? ???? In diretta dalla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles Dibattito sull'aggressione russa contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il presidente Zelensky ha annunciato la creazione di una nuova unità denominata 'Legione internazionale'… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha deciso la chiusura del suo spazio aereo alle compagnie di 36 Paesi, tra i quali Italia, Germ… - Enrico_Cataldo : @OrtisDante1265 @GeopoliticalCen Amnesty International, l'organizzazione diretta, qualche anno fa, da Irene Khan, c… - AlephLesath : RT @LauraGi63815697: Per entrare in UE è necessario essere prima di tutto democratici! Di residuati hitleriani ne abbiamo fin troppi! #NoWa… -